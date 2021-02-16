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Десятки зарубежных организаций требуют прекратить нарушение прав человека в Беларуси

  • 16.02.2021, 13:46
Десятки зарубежных организаций требуют прекратить нарушение прав человека в Беларуси
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Они призвали правительства всего мира отреагировать на действия белорусских властей.

Власти Беларуси должны немедленно прекратить нарушение основных прав человека в стране. Об этом говорится в совместном заявлении международного и 45 национальных ПЕН-центров, текст которого опубликован на сайте Белорусского ПЕН-центра, пишет naviny.by.

«Шестой месяц продолжаются протесты против сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, состоявшихся в августе 2020 года, — отмечено в документе. — За это время тысячи людей вышли на улицы, чтобы мирно выразить свой протест.

Сотни людей были задержаны, многие были избиты милицией, другие лишились средств к существованию из-за своего участия в протестном движении. Писатели, художники, музыканты и исполнители играли важную роль в протестах, используя свое творчество как культурное сопротивление угнетению со стороны власти. Культурные деятели проводили театральные и уличные мероприятия, публичные чтения, писали стихи или просто поддерживали протесты и принимали в них участие. За это они пострадали».

В документе говорится, что в августе—декабре 2020 года от преследования пострадали более 590 культурных деятелей, более 230 из них были задержаны, многие пострадали от избиений и пыток. «Некоторые из них пострадали от нападения на улицах со стороны правоохранительных органов и сторонников власти, что в одном из случаев привело к трагической смерти художника Романа Бондаренко, — подчеркнули подписанты заявления. — Многие были вынуждены уволиться с работы или расторгнуть контракт. Активная гражданская позиция часто становилась причиной отмены выступлений, чтений, концертов. Преследование культурных деятелей продолжается и сегодня».

Отмечается, что масштабы репрессий против культурного сектора, в отношении СМИ и других представителей гражданского общества «являются беспрецедентными в современной истории Беларуси». Международный ПЕН-клуб и его центры «встревожены продолжающимся притеснением писателей и художников, отстаивающих права на свободу выражения мнений и мирные собрания».

«Мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить нарушение основных прав человека, включая право на выражение. Мы также призываем правительства всего мира решительно осудить действия белорусских властей и потребовать прекращения нападений на писателей, художников и деятелей культуры, происходящих в отместку за их попытки выразить свою обеспокоенность и желание бороться с несправедливостью», — говорится в заявлении.

Кроме международного и Белорусского ПЕН-центров документ подписали центры из Австралии (два центра — Мельбурн и Перт), Австрии, Бангладеш, Бельгии (два центра — фламандский и франкоязычный), Великобритании (Англия), Венесуэлы, Ганы, Германии, Грузии, Дании, Зимбабве, Ирландии, Италии (Триест), Канады (Квебек), Латвии, Ливана, Литвы, Лихтенштейна, Мексики (Сан-Мигель-де-Альенде), Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии, Португалии, Польши, России (три центра — Русский и клубы в Москве и Санкт-Петербурге), Румынии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Швейцарии (Романдия), Швеции, Эстонии, а также Вьетнамский, Иранский и Кубинский Пен-центры в изгнании, ПЕН-Америка, ПЕН-Эсперанто, Независимый Китайский ПЕН-центр.

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