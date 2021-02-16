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Сколько валюты осталось в резервах Беларуси?

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  • 16.02.2021, 13:53
Сколько валюты осталось в резервах Беларуси?

Запасы страны тают со скоростью $240 миллионов в месяц.

В золотовалютных резервах Беларуси доля валюты за прошедший год сократилась с 59% до 36%. Это самая ликвидная часть резервов, которую, в отличие от золота, можно сразу потратить на поддержание курса белорусского рубля в случае необходимости. Показываем максимально наглядно, как менялся объем валютных резервов страны с января 2020 по январь 2021-го, сообщает myfin.by.

По данным Национального банка Беларуси объем резервов в иностранной валюте драматически снизился за год более чем в 2 раза: с $5,6 млрд в январе 2020-го до $2,7 млрд в январе 2021-го. Такие данные приводятся в свежем отчете Нацбанка.

В среднем валютные резервы страны таяли со скоростью $240 млн в месяц. При сохранении этих темпов в 2021-м году текущего объема валюты хватит примерно на 11 месяцев. Однако, стоит отметить, что максимальное падение запасов валюты наблюдалось в марте и августе (по $1 млрд в месяц) в моменты пиковых девальваций белорусского рубля в 2020-м. Среднемесячная скорость трат валюты в сентябре-декабре 2020-го составляла всего $42,2 млн.

Другими словами, в случае аналогичных мартовско-августовских девальваций запасов валюты хватит как минимум на 2-2,5 месяца. В случае же относительно стабильных месяцев, как в сентябре-декабре 2020-го, текущих валютных резервов хватит примерно на 5 лет.

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