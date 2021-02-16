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Спецназовец признался, что на протестах в Бресте застрелил Геннадия Шутова

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  • 16.02.2021, 14:19
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Спецназовец признался, что на протестах в Бресте застрелил Геннадия Шутова
Геннадий Шутов

Заявление было озвучено в суде.

На суде капитан-спецназовец признался, что застрелил в Бресте протестующего Геннадия Шутова, сообщает «Радыё Свабода».

Судят, правда, не его, а товарища убитого — Александра Кордюкова.

В зал суда пришли также пострадавшие — военнослужащие части № 89417 (Силы специальных операций) в Марьиной Горке капитан Роман Гаврилов и прапорщик Голицын. Согласно материалам дела, именно от выстрела Романа Гаврилова погиб Геннадий Шутов.

Версию следствия озвучил прокурор Бурый.

Согласно материалам дела, Геннадий Шутов и Александр Кордюков вечером 11 августа выпили 350 граммов крепкой настойки в гараже Кордюкова, после чего пошли на улицу Московскую. Кордюков при этом имел с собой кусок металлической трубы. На площадке между домами 334 и 336 в них возник конфликт с военнослужащими Гавриловым и Голицыным, которые находились там в гражданской одежде и имели при себе пистолеты Макарова.

«11 августа 2020 года в Республике Беларусь существовал высокий уровень массовых беспорядков, — сказал прокурор. — В связи с этим к охране порядка привлекались военнослужащие, капитан Гаврилов и прапорщик Голицын».

По версии следствия, Кордюков и Шутов «целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну», после чего Кордюков «нанес удар Гаврилову металлической трубой».

«Кордюков решил убить одного из военных, — сказал государственный обвинитель. — Гаврилову он нанес удар трубой в голову, чем причинил ему легкие телесные повреждения. Затем бросил металлическую трубу в грудную клетку другому военнослужащему».

По версии обвинения, капитан Гаврилов, защищаясь, сначала выстрелил в воздух, а потом решил выстрелить в Геннадия Шутова, «в область левого предплечья». Однако от того, что не смог сконцентрироваться после удара по голове, попал Шутову в затылок.

Капитан Роман Гаврилов во время суда признал, что застрелил Геннадия Шутова. Он также утверждает, что пытался оказать Шутову первую помощь, помогал отправить пострадавшего вместе с машиной «скорой помощи».

Обвиняемый Александров Кордюков своей вины категорически не признает.

Кордюков говорит, что по дороге в парке действительно нашел кусок металлической трубы и взял ее с собой «для самообороны». Вместе с Шутовым они были возле дома № 334 на улице Московской около 40 минут, разговаривали между собой. Потом заметили рядом на скамье двух молодых парней в штатском и подошли к ним поговорить.

«Мы не знали, что это военные, они были в штатском, — сказал Александр Кордюков. — Спросили у них, что здесь происходит. Сразу после этого начался конфликт. Один из военнослужащих ударил меня, я, падая, ударил его по бедру трубой. Голицын и Гаврилов начали отступать от нас спинами вперед, достали пистолеты и кричали «Лицом вниз, уроды, завалю!»

Кордюков настаивает, что не бил военнослужащих первым и тем более по голове трубой. Говорит, что после первого выстрела бросил трубу и начал убегать. Также он видел, как Шутов становился на колени спиной к Гаврилову и Голицына, после чего услышал еще один выстрел.

«Я был в шоковом состоянии, — сказал Александр Кордюков. — В меня стреляли первый раз. После тех событий я чувствовал вину перед Геннадием, что мы туда пошли. Он не пошел бы туда один, без меня. Я знал про стычки с ОМОНом в Бресте в предыдущие дни. По городу ходили слухи, что ОМОН стрелял в людей, бросал гранаты. Со стороны Голицына в мою сторону также был выстрел. Если бы я не убежал оттуда, то был бы застрелен точно так же, как и Геннадий Шутов».

После допроса обвиняемого и потерпевших на процессе допросят свидетелей и изучать материалы дела. Дочь Геннадия Шутова заявила суду, что хочет добиться оправдания ее погибшего отца.

Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Но это не помогло, и 19 августа Геннадий умер.

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