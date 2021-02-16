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Россия достигла уровня Сирии по демографическим показателям

  • 16.02.2021, 14:29
Россия достигла уровня Сирии по демографическим показателям
фото: Shutterstock

К 2030 году естественная убыль населения составит более 5,5 миллионов человек.

Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины. Как сообщает ТАСС, такие данные привел во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

«Каждая 5-я смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии», - констатировал Рыбальченко, добавив, что это «ужасная ситуация, и ее нужно исправлять».

По предварительным данным Росстата, за 2020 год численность постоянного населения России сократилась на 510,5 тысячи человек. Естественная убыль за январь-ноябрь достигла 574,8 тысячи человек и стала рекордной с 2006 года. За 11 месяцев в России умерли 1,881 млн человек - на 229,7 тысячи больше, чем годом ранее. Рождаемость уменьшилась на 59,4 тысячи человек, до 1,308 млн детей, а в относительных цифрах - 9,7 детей на тысячу человек населения - стал минимальным с 2002 года.

Если Россия сохранит нынешние показатели по рождаемости и смертности, то к 2030 году естественная убыль составит более 5,5 млн человек.

«Это примерно 30% всех потерь СССР в Великой Отечественной войне или потеря такого региона, как Подмосковье», - заявил Рыбальченко.

Он добавил, что только с помощью медицины переломить ситуацию со смертностью невозможно. «Мы не можем вылечить всех, кто фактически находится на грани между жизнью и смертью. Надо предотвращать причины, которые приводят к этой смерти».

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