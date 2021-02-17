Изменения в «молдовском кейсе»: начался новый виток противостояния Москвы и Кишинева 1 Дмитрий Золотухин, comments.ua

17.02.2021, 13:01

Влияние в Молдове утекает из рук Путина, как песок сквозь пальцы.

В почти 30-летней истории "молдовского кейса" последние десять дней ознаменовались двумя событиями, на которые следует обратить особое внимание. 6 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении генерала СВР Владимира Чернова с должности главы Управления Администрации президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Это управление АП РФ, являлось, практически, копией управления по приграничному сотрудничеству, которое ранее курировал лично Владислав Сурков. Между управлениями было одно ключевое различие. Сурковское курировало Абхазию, Южную Осетию и Украину. А в составе управления Чернова работал, так называемый, "молдавский отдел", которым управлял Игорь Маслов, куратор пророссийских политиков в Молдове. По информации журналистов российского издания "Коммерсант", функции Управления по межрегиональным и культурным связям, после увольнения Чернова, передадут Управлению приграничного сотрудничества, вместе с направлениями работы по Молдове и Беларуси.

Причиной этого решения, как и увольнения Чернова, по всей вероятности являются серьезные провалы кремлевской имперской политики в названных странах. В Беларуси продолжаются протесты против незаконного Лукашенко, а в Молдове – новый президент, Майя Санду, которая не только хочет сформировать свое правительство, но и настойчиво продвигает идею досрочных перевыборов в парламент, на которых шансы пророссийской социалистической партии Додона тают с каждым днем. В общем, клиент – уезжает, гипс – снимают, Кишинев утекает из рук Путина как песок сквозь пальцы.

Одновременно с увольнением Владимира Чернова за провалы в работе, сумасшедшую активность начали проявлять офицеры Главного управления Генштаба МО РФ (если проще – ГРУ), работающие под прикрытием журналистов и блогеров. Поводом для такого неожиданного развития стал инцидент, который произошел с журналистами молдовского телеканала TV8 Виорикой Тэтару и Андреем Каптаренко, которые снимали сюжет для очередного выпуска программы "Река без границ". 10 февраля они были задержаны возле села Гура Быкулуй Новоаненского района российскими военными, которые, якобы, выполняют миротворческую миссию, а на самом деле удерживают контроль над Приднестровьем. Военные с оружием окружили машину журналистов и требовали удалить отснятый материал, утверждая, что они не имеют права снимать контрольно-пропускной пункт. Журналисты вынуждены были вызвать полицию для защиты.

Критика действий российских силовиков облетела ключевые молдовские медиа и странички правозащитных организаций. В ответ на это уже упомянутые представители ГРУ в своих телеграм-каналах начали активно продвигать свой нарратив об инциденте, называя его намеренной провокацией журналистов, которые работают на новую власть Кишинева. К информационной атаке присоединились заведующий бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке военный репортер Евгений Поддубный, корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, журналист Андрей Медведев, корреспондент пригожинского медиапула РИА ФАН Аббас Джума. А на сайте РИА ФАН, которое принадлежит хозяину ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, вышла статья подписанная псевдонимом "Комиссар Яррик" (герой компьютерной игры Warhammer 40,000), в которой автор доказывает, что инцидент является провокацией официального Кишинева. Кроме того, автор РИА ФАН утверждает, что такая провокация стала возможна только после того, как президент Молдовы Майя Санду получила политическую поддержку в Киеве, после встречи с Зеленским. Ведь, по сути, Приднестровье – это "родной брат" оккупированных российскими террористами ЛДНР, только уже с 30-летней историей оккупации, контрабанды, наркотрафика и деградации региона.

Для доказательства этого факта достаточно вспомнить историю генерала российских спецслужб Владимира Антюфеева, который был назначен Кремлем министром госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики, после чего был замечен в Крыму в момент операции по аннексии полуострова, а затем стал "смотрящим" от ФСБ в ДНР, получив должность первого вице-премьера ДНР по вопросам госбезопасности. Тем не менее, весьма странная медиа-активность людей, имеющих непосредственную связь с ГРУ России, в контексте "молдовского кейса" управление которым традиционно приписывают Дмитрию Козаку и Сергею Нарышкину, говорит о том, что Путин мог принять решение не "переставлять кровати в борделе", а заменить его "сотрудниц", чтобы, наконец, добиться результата.

Дмитрий Золотухин, comments.ua

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