Биткойн снова установил рекорд 5 17.02.2021, 15:51

Криптовалюта торгуется выше $51 тысяч.

Биткойн продолжает бить рекорды, интерес инвесторов к криптовалюте сохраняется. По данным CoinDesk на 14:30, биткойн подорожал на 5,31%, до 51514 долларов, пишет «Интерфакс-Украина».

Днем ранее курс криптовалюты впервые преодолел психологически важную отметку в $50000.

Рост курса в среду был обусловлен заявлением компании MicroStrategy Inc., работающей в сфере бизнес-аналитики, о планах увеличения инвестиций в биткойны. Компания намеревается разместить облигации на $600 млн, чтобы потом купить биткойны.

C начала текущего года курс биткойна взлетел на 78%. Для сравнения: фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил за этот период около 3%, S&P 500 - 4,7%, Nasdaq Composite - 9%.

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