Белорусские водители продолжают бойкотировать техосмотр 13 18.02.2021, 11:09

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Фото: bymedia

В чем причина?

Замена госпошлины на допуск к участию в дорожном движении на транспортный налог изменила отношение к техосмотру многих автомобилистов, которые раньше отказывались его проходить из-за нежелания оплачивать пошлину.

Уже в январе белорусы помчались на станции, в результате чего за месяц было выдано 188.025 разрешений, что на 237,1% больше, чем в первом месяце прошлого года, и почти вдвое больше, чем в январе 2013-го.

Однако остаются и те, кто все равно не проходит и не собирается проходить техосмотр. "Автобизнес" выяснил у них причины.

Начнут лупить конские штрафы – придется проходить

Евгений: "Почему я не буду проходить техосмотр? Да банально из-за дырки в пороге, которая никак не влияет на скорость и безопасность, но из-за которой "дазвол" мне не дадут. За технической частью машины я слежу, регулярное обслуживание тормозов, проверка подвески, рулевого и т.д.

Понятное дело, что все лампочки, подъемники, "дворники" и омыватели работают, но эта дырка... Машина была чуть бита в бок и в месте сварки начала "уходить". Сделать тяп-ляп, чтобы пройти ТО, я смысла не вижу, а чтобы нормально отремонтировать, ее надо отдать на неделю-две. В данный момент это вообще никак. Поэтому жду подходящий момент, чтобы побыть без колес. Но явно не сейчас. Если начнут активно "жать" за техосмотр, то, естественно, я ускорю процесс. За два с половиной года меня ни разу не остановили для проверки документов. Пробег автомобиля около 30.000 километров в год".

Андрей: "Машина в тонировке – техосмотр не пройду. Срывать ее жаль, так как осознанно делал, понимая, что не смогу проходить ТО. Уберут закон о тонировке – с удовольствием пройду. Или если начнут лупить конские штрафы, то придется снимать и проходить".

"А для чего нужен техосмотр? Госконторы как на чермете ездили, так и ездят"

Александр: "А для чего нужен техосмотр? Что он дает? Живые примеры: приехал, осмотрели авто, все в норме, подвеска, освещение и т.д. Через две недели разбился наконечник, еще через неделю он выскочил. Через 3 месяца прогорел глушитель. "Ручник" работал, через месяц трос закис и т.д. Техосмотр – это прямое принудительное отчисление денег. Каждый водитель сам смотрит за своим авто. А сельхозтехника в районах как ездила без "поворотников" и с нерабочими стоп-сигналами, так и ездит. Как "кочегарил" МАЗ на всю катушку, так и "кочегарит", но с пройденным ТО.

Все эти прохождения не для безопасности: за годы оброков, привязанных к техосмотру, процент совершенных ДТП из-за отказа техники, на мой взгляд, очень мизерный. С людей копейки собирают и мозг дурят, а госконторы как на чермете ездили, так и ездят".

Андрей: "Не прохожу принципиально. По поводу авто: я "вольвовод", безопасность в приоритете, машину тоже стараюсь держать в тонусе. Мне 33, "права" с 17 (по учебе так выдавали), за рулем с 12. Категории "А", "В", "С", трактор все категории и ж/д подвижной состав, постоянно во владении два авто – за все время ни одного ДТП.

Платить стану, когда увижу дорожников на улице. Последнее время только новые поборы. BelToll раньше 2-3 поста было, люди сидели, которым платить зарплаты нужно было, а сейчас через 20 км стоят посты без операторов и деньги "стригут"! А дороги только хуже становятся".

Почему бы дилерам не выдавать заключение о техсостоянии?

Александр: "Я отказываюсь проходить, потому что считаю, что это бессмысленно. Машина на гарантии, ее обслуживает дилер, зачем мне платить еще кому-то, чтобы они опять проверили машину? Почему бы дилерам не выдавать заключение о техническом состоянии? А так приходится платить дважды".

Наш вердикт

Сложно не согласиться с некоторыми аргументами наших героев, но часть из них не выдерживает критики. Тем не менее многие опрошенные считают техосмотр устаревшей процедурой, которую давно пора отменить. Некоторые респонденты не посещают диагностические станции ввиду "уставшего" состояния кузова, хотя и утверждают, что в остальном техническое состояние их автомобилей в полном порядке. И лишь несколько человек пускай и кратко, но честно признались, что на их машинах техосмотр пройти невозможно.

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