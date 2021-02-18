Медики рассказали о самом полезном растении для женского здоровья 18.02.2021, 13:59

В его составе сельдерея есть много калия, фосфора, кальция и магния.

Как известно, сельдерей – богатый на витамины овощ с отрицательной калорийностью. Это означает, что на переваривание этого овоща организм затрачивает больше калорий, чем он получает употребляя его, пишет u-news.com.ua.

Правда, эксперты отмечают понятие «отрицательная калорийность» весьма условно. Безусловно он очень полезен для организма, поэтому обязательно включайте его в свой рацион.

Стебель сельдерея, так же как и корень, обладают множеством полезных свойств и минералов, борющихся с варикозным расширением вен, или так называемой «сеточкой», столь нелицеприятной и немилой всем девушкам.

В составе сельдерея есть много калия, фосфора, кальция и магния. Его полезно употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях, он укрепляет стенки сосудов. Специалисты в области здоровья рекомендует есть сельдерей категории людей, с проблемами желудочно-кишечного тракта, а также, если у человека на гастрит и язву желудка.

Благодаря тому, что овощ низкокалорийный, он еще и помогает организму быстрее усвоить белок, что делает метаболизм быстрым и качественным.

С помощью сельдерея укрепляется нервная и иммунная система, идет препятствие возникновения инфекций, а также он борется со старением, и может замедлить процесс старения кожи.

Сельдерей помогает женщинам при болезненных менструациях и климакс, а также при гормональных сбоях, предотвращает боли, слабость и плохое настроение в критические дни.

Кому нельзя употреблять сельдерей

При болезнях в почках следует отказаться от употребления корня сельдерея, так в нем много фосфора и калия. И ни в коем случае не употреблять сельдерей вместе с мочегонными препаратами.

Противопоказан сельдерей при плохой свертываемости крови. Особенно если больной использует медикаменты.

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