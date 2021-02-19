Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети 7 19.02.2021, 12:48

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фото: ТАСС

На атомной станции произошло очередное ЧП?

20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет снова отключен от сети. Об этом сообщает «Белэнерго».

Напомним, первый энергоблок станции в январе текущего года уже отключался от сети после того, как сработала система защиты генератора. Спустя неделю он снова начал работать в «штатном режиме».

Эксперты международного уровня считают, что БелАЭС не соответствует мировым стандартам безопасности. При ее строительстве и монтаже реактора был допущен ряд дефектов, которые в будущем могут привести к авариям и экологической катастрофе.

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