Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети

Первый энергоблок БелАЭС снова отключают от сети7
- 19.02.2021, 12:48
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На атомной станции произошло очередное ЧП?
20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет снова отключен от сети. Об этом сообщает «Белэнерго».
Напомним, первый энергоблок станции в январе текущего года уже отключался от сети после того, как сработала система защиты генератора. Спустя неделю он снова начал работать в «штатном режиме».
Эксперты международного уровня считают, что БелАЭС не соответствует мировым стандартам безопасности. При ее строительстве и монтаже реактора был допущен ряд дефектов, которые в будущем могут привести к авариям и экологической катастрофе.