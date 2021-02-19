Россия затыкает бюджетные «черные дыры» масштабной распродажей золота 3 19.02.2021, 16:40

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Что российские власти начнут распродавать дальше?

Весной 2020 года правительство России, столкнувшись с катастрофической нехваткой доходов в бюджете от экспорта нефти и газа, было вынуждено снять ограничения на экспорт из страны добываемого золота. Такой шаг должен был частично компенсировать убытки от обвала цена на сырьевом рынке, хотя сами продажи в дальнейшем квалифицировались как «несырьевая» категория, пишет sprotyv.info.

Этот шаг был весьма показательным, ведь он демонстрировал не только острую зависимость России от сырьевых доходов, но и то, что в критические моменты она готова даже распродавать то, что для нее являлось стратегическим, неприкасаемым внутренним запасом – золото.

В итоге, эта идея оказалась настолько успешной, что тотальная распродажа российского золота, уже во II-м квартале 2020 года превысила показатели экспорта трубопроводного газа: $3,55 млрд против $2,4 млрд, а в сентябре был установлен рекорд по вывозу данного драгметалла из РФ — 54,9 тонны, что в 5 раз больше, нежели за сентябрь 2019 года. Тогда же, впервые за 13 лет, Центробанк РФ отправил на экспорт свои 1,2 тонны золота.

Когда за 9 месяцев 2020 года стали поступать первые данные об экспорте золота из Российской Федерации, которые превысил 220 тонн, а в денежном эквиваленте $12,5 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта газа, я отмечал, что разрешение на распродажу золота придется по вкусу изголодавшейся по валютным потокам из-за рубежа элите, и этот ящик Пандоры уже будет не закрыть. В итоге, согласно нынешним данным, в 2020 году было продано золота на рекордные в новейшей истории России $18,5 млрд, а это значит, что на экспорт ушло более 300 тонн аурума.

В свою очередь, если бы Россия сохранила запрет на экспорт данного стратегически важного ресурса, то в 2020 году несырьевой экспорт РФ продемонстрировал бы падение минимум на $6 млрд.

Таким образом, очевидно, что бреши в бюджете РФ закрывает за счет распродажи стратегически важных ресурсов. Но вот ведь какой возникает вопрос: когда России уже не будет хватать золота для компенсации дефицита доходов, что начнут они распродавать дальше? Оккупированные территории?

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