Эксперт: В рядах белорусских силовиков зреет недовольство Лукашенко 13 3.02.2021, 8:52

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Иллюстрационное фото

При узурпаторе у них нет будущего.

Политический аналитик Егор Лебедок в комментарии dni.ru высказался о настроениях в силовых структурах Белоруссии. По его словам, все меньше правоохранителей поддерживают режим Александра Лукашенко.

Эксперт сообщил, что внутри силового блока давно зрело недовольство. Сегодня, отметил Лебедок, протестные настроения продолжают распространяться в среде правоохранителей.

По словам аналитика, правителю больше нечего предложить обществу. Силовики постепенно начинают понимать, что при Александре Лукашенко в Беларуси нет будущего.

Напомним, в августе-сентябре в Сети распространились видеозаписи, на которых белорусские правоохранители выбрасывают форму и знаки отличия. Свои действия они объяснили недовольством политикой, проводимой Лукашенко. Также они выступили против насилия на мирных митингах.

В декабре был обнародован ролик, снятый одним из омоновцев. В кадре силовики смеются над Лукашенко, который появился перед ними в бронежителе и с автоматом в руках.

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