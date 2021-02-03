Мировые лидеры выступили в поддержку Алексея Навального 2 3.02.2021, 11:26

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Алексей Навальный

Фото: AP

Разговор с Кремлем отныне возможен только на языке санкций.

Мировые политики выразили возмущение приговором Алексею Навальному и выступили с заявлениями по этому поводу, сообщает svoboda.org.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с вынесенным Навальному приговором. "Подобно любому российскому гражданину, Алексей Навальный должен пользоваться правами, предоставляемыми российской конституцией, а Россия имеет международные обязательства – соблюдать принцип равенства перед законом и право на свободу слова и мирные собрания", – отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал приговор Навальному примером "извращенного правосудия". По его словам приговор был направлен против жертвы, а не против виновных в преступлении. И это показывает неспособность России выполнять свои обязательства в качестве члена международного сообщества.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального и прекратить преследования участников мирных протестов. Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства, заявила Меркель.

Kanzlerin #Merkel: "Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören." — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

Глава МИД Германии Хейко Маас, считает, что приговор Алексею Навальному - тяжелый удар по фундаментальным правам человека в России и верховенству права.

К немедленному освобождению Алексея Навального призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Несогласие по политическим вопросам не может считаться преступлением подчеркнул он.

La condamnation d'Alexeï @Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис провозгласил, что диалог между ЕС и Россией отныне возможен только на языке санкций. "Если ЕС не поторопится, Литва введет свои собственные санкции", сказал он.

Приговор Навальному не стал неожиданным в свете явного стремления режима заткнуть рот оппозиции. Чехия требует немедленного освобождения Навального, осужденного в результате показательного процесса, заявил глава МИД Чехии Томаш Петричек. К сожалению, мы помним подобные процессы и в нашей стране, сказал он, призвав партнеров по ЕС вернуться к обсуждению вопроса о санкциях.

"Вынесенный сегодня приговор, требующий заключения Алексея Навального в исправительную колонию на три с половиной года, является вызовом всякой объективности и идет вразрез с международными обязательствами России по соблюдению прав человека", – заявила 2 февраля комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

"Политически мотивированный приговор, вынесенный Алексею Навальному, показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека", – говорится в заявлении директора российского представительства Amnesty International Натальи Звягиной.

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