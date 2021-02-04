В Беларуси «исчезли» 1,3 миллиона счетов с депозитами 5 4.02.2021, 9:55

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Население массово выносит деньги из банков.

Раз в квартал Нацбанк публикует обследование рынка банковских депозитов. В этом документе содержатся весьма любопытные данные, пишут banki24.by.

Обследование рынка депозитов идет уже несколько лет и касается срочных банковских вкладов физлиц. Сейчас в обследовании принимают участие все банки, у которых есть действующее разрешение на прием денег населения во вклады.

Таких банков в стране 23 из 24. Исключение составляет только ТК Банк. На днях регулятор обновил данные и появилась информация на 1 января 2021 года.

К этой дате в системе остались 1 550 284 счетов вкладчиков-физлиц. Почему остались? Потому что 6 годами ранее этих счетов было намного больше — 2 849 131 штука. Выходит, что с начала 2025 года количество счетов сократилось на 1,299 млн.

В пересчете на относительные величины это 45,6%, почти половина. Начиная с кризисного 2015 года падение числа счетов идет практически непрерывно.

С чем это может быть связано? С высокой вероятностью с тем, что сокращаются суммы денег, которые белорусы готовы хранить в банках. По данным Нацбанка, c 1 января 2015 года по 1 января 2021-го объем срочных депозитов в рублях вырос на 1,809 млрд BYN, а объем валютных — упал на 2,882 млрд USD.

Понятно, что сокращение валютных депозитов по абсолютным суммам в разы перевешивает рост рублевых. Следовательно, закрытие депозитных счетов скорее всего связано с низкой привлекательностью валютных вкладов в глазах населения.

Эта невысокая привлекательность может быть объяснена несколькими вещами. Во-первых, упали ставки по депозитам в валюте. Теперь нет большой разницы между хранением валюты в банках и «под подушкой».

Во-вторых, часть валюты белорусы изъяли, чтобы заняться инвестированием в ценные бумаги. Доходности по акциям и облигациям на финансовом рынке зачастую в разы выше, чем по хранению денег на срочных вкладах.

В-третьих, в Беларуси идет расслоение населения по доходам. Богатые становятся богаче, а бедные попадают в затруднительное положение. Нельзя исключать, что часть снятых валютных депозитов — это деньги на поддержание прежнего уровня жизни.

В 2021 году даже по официальному прогнозу реальные зарплаты вырастут на 1,8%. Пока низкие ставки по валютным депозитам сохраняются, акции и облигации выглядят привлекательнее.

Поэтому в текущем году прежняя тенденция почти наверняка будет продолжена — количество депозитных счетов будет уменьшаться к новым отчетным датам.

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