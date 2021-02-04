Посол ЕС Дирк Шубель: Наступление белорусских властей на общество не останется безнаказанным 4 4.02.2021, 10:15

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Евросоюз может ввести четвертый пакет санкций.

В оценке ситуации в Беларуси Евросоюз сразу занял четкую и недвусмысленную позицию: президентские выборы были сфальсифицированы и их результаты не являются легитимными, виновные в насилие над мирными демонстрантами должны понести наказание, репрессии должны быть прекращены, а все незаконно задержанные граждане — освобождены.

В интервью БелаПАН глава Представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель рассказал, как теперь строятся отношения с нашей страной, будут ли введены новые санкции и может ли ЕС признать ОМОН террористической организацией.

— Как вы можете охарактеризовать нынешнее состояние отношений между Европейским cоюзом и Беларусью?

— Отношения ЕС с Беларусью основаны на нашей твердой уверенности в том, что соблюдение основных прав и свобод — условие безопасного, суверенного и благополучного будущего каждой страны. Следовательно, мы понимаем и поддерживаем демократические устремления белорусов.

Совет Европейского союза заявил в Заключениях от 12 октября 2020 года, что президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми, и подчеркнул демократическое право народа Беларуси избрать своего президента посредством новых, свободных и справедливых выборов. Европейский союз решительно осудил насилие, репрессии и запугивание, системно применяемые властями Беларуси в отношении граждан страны.

Европейский союз отреагировал действиями в четырех основных направлениях. Во-первых, ЕС призывает власти Беларуси искать мирный и демократический путь выхода из кризиса посредством всестороннего национального диалога с широкой общественностью, в том числе с Координационным советом. Во-вторых, ЕС ввел санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов, за насилие и репрессии, примененные в отношении белорусов. ЕС также сократил двустороннее сотрудничество с властями Беларуси на национальном уровне и усилил поддержку белорусского народа и гражданского общества.

По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, ЕС полностью поддерживает предложения ОБСЕ о диалоге в Беларуси, недавно возобновленные действующим председательством Швеции, и готов оказать содействие в их реализации. ЕС будет и далее выступать за такой подход во взаимодействии со всеми международными партнерами.

Когда власти прекратят репрессии и злоупотребления и обеспечат серьезный, вызывающий доверие и инклюзивный политический процесс, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ/ОБСЕ, и обеспечат соблюдение прав человека, ЕС поддержит мирный переход Беларуси к демократии посредством ряда инструментов.

Подчеркну, что поддержка Европейским союзом народа Беларуси не имеет отношения к каким бы то ни было геополитическими предпочтениям или интересам. Это простое желание поддержать белорусов в реализации их права выбирать, кому они доверят руководство страной в такое важное время, когда Беларусь, как и весь мир, сталкивается с экономическими и социальными последствиями пандемии COVID-19. Никогда еще доверие между гражданами и их лидерами не было так необходимо.

— В ответ на нарушения прав человека и репрессии в Беларуси ЕС ввел уже три пакета санкций. При этом многие белорусы считают введенные санкции слишком слабыми и мягкими, не способными предотвратить дальнейшие репрессии против граждан. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Европейский союз не относится к ограничительным мерам легкомысленно — они применяются целенаправленно с целью пресечения нарушений прав человека, для защиты демократии и верховенства права. С 3 июня 2020 года, через три недели после объявления даты президентских выборов в Беларуси, когда ситуация с правами человека начала ухудшаться, ЕС и другие международные партнеры Беларуси систематически призывали власти страны соблюдать всеобщие основные свободы, принцип верховенства права и права человека — ключевые условия суверенитета, независимости и экономического благополучия Беларуси, нашего непосредственного соседа, части широкого европейского сообщества наций.

Посредством принятия в 2020 году трех пакетов санкций, которые в данный момент распространяются на 88 физических и 7 юридических лиц, страны Европейского союза продемонстрировали, что наступление белорусских властей на гражданское общество и на граждан, которые не просят ни о чем, кроме соблюдения своих основных прав, не останется безнаказанным.

Санкции ЕС в отношении Беларуси поддерживает целый ряд партнеров за пределами ЕС, в том числе США и Канада.

Мы отвергаем утверждения государственных СМИ Беларуси о том, что именно ограничительные меры Европейского союза, тщательно продуманные, ставят под угрозу экономическое положение граждан страны. За последнюю неделю мы получили множество сообщений о том, что администрации государственных предприятий и государственных учреждений в Беларуси вынуждали своих сотрудников подписывать письма, в которых утверждалось иное.

Всё, что я могу сказать, это то, что принуждение сотрудников с помощью угроз увольнения и других нарушений их прав — это именно то поведение, которое санкции ЕС призваны пресечь.

Список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, общедоступен — с ним можно ознакомиться в интернете, как и с причинами внесения в список каждого из них.

Подчеркиваю, что страны ЕС принимали решения о принятии новых пакетов санкций единогласно. Мы применяем санкции против тех, кто несет ответственность за жестокие репрессии в отношении белорусского народа и фальсификацию выборов, а также в отношении некоторых субъектов, явно поддерживающих режим Лукашенко и извлекающих из этого выгоду.

Позвольте мне также подчеркнуть, что санкции — это, прежде всего, превентивный инструмент ЕС и стимул к изменению поведения тех, на кого они распространяются. Их также нельзя рассматривать изолированно от других инструментов ЕС. Санкции — это часть целостного и всеобъемлющего подхода в отношении Беларуси, установленного Заключениями Совета ЕС от 12 октября 2020 года.

— Будет ли ЕС вводить четвертый пакет санкций в отношении Беларуси? Когда это может произойти? Кого из физических и юридических лиц могут затронуть новые санкции?

— Страны ЕС могут принять дополнительные ограничительные меры, в том числе в отношении экономических субъектов, если ситуация в Беларуси не улучшится.

Что касается тех, в отношении кого могут быть введены санкции, мы не вправе комментировать обсуждения, которые ведутся в Совете Европейского союза. Как только решение о новых санкциях будет принято, Совет его опубликует.

— Инициатива ByPol опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова (бывшего главы ГУБОПиКа), говорит о жестоких методах борьбы с протестующими? Можете ли вы назвать прецеденты, когда госструктуры признавались ЕС террористическими организациями?

— Мы в полной мере осведомлены о жестокости некоторых белорусских правоохранительных структур. Применение ими чрезмерной силы, сексуального насилия, пыток и, в некоторых случаях, жестокости, приведшей к смерти мирных демонстрантов, широко задокументированы. Отчет докладчика ОБСЕ в рамках Московского механизма в связи с сообщениями о нарушениях прав человека в контексте президентских выборов представляет собой обширное документальное подтверждение таких нарушений прав человека, которые, к сожалению, продолжаются.

Такие преступления не должны оставаться безнаказанными, мы осуждаем их и решительно поддерживаем призыв привлечь виновных к ответственности. Это может быть сделано, в частности, в рамках Совета ООН по правам человека, и ЕС работает над тем, чтобы ситуация с правами человека в Беларуси занимала важное место в повестке дня на всех основных многосторонних форумах по правам человека.

Что касается признания организаций, которые вы упомянули, террористическими, то ныне действующие инструменты ЕС не позволяют сделать этого на уровне Европейского союза. Как структуры, представляющие государство, они не соответствуют определению террористической организации, которые подлежат включению в так называемый Европейский список террористов (CP931 режим санкций против терроризма). Тем не менее, подчеркну, что в прошлом году Европейский союз ввел санкции в отношении руководителей подразделений ОМОН, а также офицеров и командиров других структур (СОБР, милиции, подразделения «Альфа», войск МВД), которые были причастны к жестоким репрессиям в отношении протестующих.

Как я уже сказал, мы решительно осуждаем насилие и поддерживаем все инициативы по привлечению виновных к ответственности.

— 2 декабря, выступая в Европарламенте, комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархей сообщил, что Евросоюз работает над «комплексным планом экономической поддержки новой демократической Беларуси». Что это за план? В принципе, на какую помощь ЕС может рассчитывать Беларусь в случае, если в стране произойдут демократические преобразования?

— Позвольте заверить, что для нас будет чрезвычайно важно поддержать демократическую Беларусь и ее граждан. В частности, мы согласны с необходимостью разработки всеобъемлющего плана экономической поддержки страны. Этот план будет разработан специально, чтобы помочь новой демократической Беларуси удовлетворить финансовые потребности и поддержать процесс реформ. Этот план мог бы включать в себя комплекс мер сотрудничества в переходный период, возможную макрофинансовую помощь, предоставление доступа к Инвестиционной платформе соседства и активизацию взаимодействия с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

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