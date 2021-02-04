Белорусский химпром потерял выручку и прибыль 1 4.02.2021, 10:52

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С учетом роста цен в экономике реальное падение прибыли было двукратным.

Власти продолжают подводить производственные и финансовые итоги года. Одной из важнейших отраслей в экономике является химическая промышленность, пишут banki24.by.

К производителям химических продуктов относятся такие крупные предприятия, как Беларуськалий, Гродно Азот и Гомельский химический завод. Беларуськалий больше ориентирован на выпуск калийной продукции, Гродно Азот — азотной, а Гомельский химически завод помимо прочего выпускает фосфорные удобрения.

Масштабы занятости и выпуска у 3 указанных предприятий неодинаковы. Первое место по «валу» безусловно занимает Беларуськалий. В 2019 году на Беларуськалии работали около 16,5 тыс. человек, на Гродно Азоте — 7,5 тыс., на Гомельском химическом заводе — 1,9 тыс.

Беларуськалий по сути главный работодатель в Солигорском районе, а вот в Гродно и Гомеле кроме предприятий химпрома есть другие крупные, которые сопоставимы с ними. В Гродно это табачная фабрика, а в Гомеле — Гомсельмаш.

В 2020 году производство по химпрому сократилось на 0,9% в реальном выражении. Для сравнения: в 2019-м падение выпуска составило 1,2%. Таким образом, сокращение производства с поправкой на инфляции идет уже второй год подряд.

Главный объем производства в отрасли сконцентрирован в Минской области, где работает Беларуськалий. Если в целом за 2020 год выпуск химпрома составил 9,373 млрд BYN, то по Минщине — 4,127 млрд BYN.

Финансовые показатели отрасли доступны за 11 месяцев. За это время выручка крупных и средних компаний химпрома сократилась в номинале на 8,8%. То есть с поправкой на инфляцию падение выручки было глубже — более чем на 10%.

Прибыль от реализации продукции по химпрому упала на 45,5%. С учетом роста цен в экономике реальное падение прибыли было двукратным. Средняя рентабельность продаж в отрасли сократилась с 17,2% в 2019 году до 10,2% в 2020-м.

В химпроме 22,7% убыточных и низкорентабельных компаний-флагманов и 6,8% высокорентабельных (с показателем 30+%). Чистая прибыль в отрасли сократилась в 6,3 раза до 198,4 млн BYN. Этот результат в основном связан с падением прибыли прибыльных организаций с 1,279 млрд BYN до 353,1 млн BYN.

Судя по всему, центр снижения прибыли локализован в Солигорском районе, где находятся мощности Беларуськалия. В этом регионе чистая прибыль сократилась почти в 11 раз до 104,6 млн BYN.

Суммарные долги химпрома на 1 декабря составили 5,490 млрд BYN. С начала 2020 года они выросли на 46%. Основную их часть слагают долги по кредитам и займам — 4,405 млрд BYN (+52,7%).

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