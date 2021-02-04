Белорусы постят в соцсетях бело-красно-белые фото
- 4.02.2021, 14:20
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Новый смелый флешмоб.
Что делают белорусы, когда власти стараются их напугать — объявляют о планах запретить БЧБ-флаг и заводить за его распространение уголовки? Ага, белорусы делают все наоборот и становятся еще смелее. Несколько дней назад гимнастка Мелитина Станюта запустила #бчбчеллендж, чтобы узнать, вдруг еще что-нибудь признают экстремистским. Теперь белорусы массово публикуют в соцсетях свои БЧБ-луки и истории сопротивления. The Village Беларусь собрал самые веселые и интересные посты, которые появились в соцсетях под БЧБ-хештэгом.
Гимнастка Мелитина Станюта:
«С флагом все понятно… а вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела 🙃.
А что если правда устроить фото флешмоб: выкладывать в сеть себя или друзей, или собак в красном посреди снега? #бчбчеллендж
Может они возьмут и запретят тогда инстаграм? Или носить красный шарф в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? Не, давайте просто помидоры запретим! А капрезе (блюдо, где помидоры и моцарелла) вообще убрать из меню всех ресторанов! Вот мне даже интересно…»
Ольга Хижинкова, модель: «Солидарна с @melitinastaniouta. Запрет на бело-красное — запрет на белорусскую культуру и традиции».
Ольга Жадеева, мать пятерых детей:
«Моя мама недавно покупала пуховик. Когда ей предложили красный, она вздрогнула:
-Вы что, я в нем буду бояться из дома выйти!
Сочетание белого с красным еще не признали экстремистским, но все знают: носить эти цвета в Беларуси — реально опасно.
А ведь можно заодно запретить красные цветы, яблоки, алые береты и щеки, раскрасневшиеся на морозе.
Или признать экстремистсткими белые свадебные платья, блузки и рубашки школьников, белоснежные костюмы зайчиков и снеговичков на утренниках.
На перспективу можно еще запретить синий и желтый — чтобы не хотели, как на Украине, и заодно все цвета радуги — во избежание пропаганды ЛГБТ.
Можно оставить черный. Ну еще сочетание красного с зеленым. Надеюсь, сотню неравнодушных граждан это вполне устроит».
Ольга, кондитер: «Запрет на красно-белые цвета? А белье тоже будут проверять?»
Женя Агапов: «Пока еще не запретили снег… #бчбчеллендж #жыве»
Андрей Бушланов: «Успел сфоткаться в красном в снежную погоду, пока не запретили @melitinastaniouta»