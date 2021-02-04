Белорусы постят в соцсетях бело-красно-белые фото 4.02.2021, 14:20

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Фото: @veronika_totemka

Новый смелый флешмоб.

Что делают белорусы, когда власти стараются их напугать — объявляют о планах запретить БЧБ-флаг и заводить за его распространение уголовки? Ага, белорусы делают все наоборот и становятся еще смелее. Несколько дней назад гимнастка Мелитина Станюта запустила #бчбчеллендж, чтобы узнать, вдруг еще что-нибудь признают экстремистским. Теперь белорусы массово публикуют в соцсетях свои БЧБ-луки и истории сопротивления. The Village Беларусь собрал самые веселые и интересные посты, которые появились в соцсетях под БЧБ-хештэгом.

Гимнастка Мелитина Станюта:

«С флагом все понятно… а вот, например, с таким выбором цвета в снежную погоду? Вчера одна подписчица прислала видео, где она в красном наряде на фоне белого снега. Сказала, что у меня подсмотрела 🙃.

А что если правда устроить фото флешмоб: выкладывать в сеть себя или друзей, или собак в красном посреди снега? #бчбчеллендж

Может они возьмут и запретят тогда инстаграм? Или носить красный шарф в снежную погоду? Или прикажут не продавать красную помаду бледным девушкам? А может будет запрещено класть помидоры в белые продуктовые корзинки? Не, давайте просто помидоры запретим! А капрезе (блюдо, где помидоры и моцарелла) вообще убрать из меню всех ресторанов! Вот мне даже интересно…»

Ольга Хижинкова, модель: «Солидарна с @melitinastaniouta. Запрет на бело-красное — запрет на белорусскую культуру и традиции».

Ольга Жадеева, мать пятерых детей:

«Моя мама недавно покупала пуховик. Когда ей предложили красный, она вздрогнула:

-Вы что, я в нем буду бояться из дома выйти!

Сочетание белого с красным еще не признали экстремистским, но все знают: носить эти цвета в Беларуси — реально опасно.

А ведь можно заодно запретить красные цветы, яблоки, алые береты и щеки, раскрасневшиеся на морозе.

Или признать экстремистсткими белые свадебные платья, блузки и рубашки школьников, белоснежные костюмы зайчиков и снеговичков на утренниках.

На перспективу можно еще запретить синий и желтый — чтобы не хотели, как на Украине, и заодно все цвета радуги — во избежание пропаганды ЛГБТ.

Можно оставить черный. Ну еще сочетание красного с зеленым. Надеюсь, сотню неравнодушных граждан это вполне устроит».

Ольга, кондитер: «Запрет на красно-белые цвета? А белье тоже будут проверять?»

Женя Агапов: «Пока еще не запретили снег… #бчбчеллендж #жыве»

Андрей Бушланов: «Успел сфоткаться в красном в снежную погоду, пока не запретили @melitinastaniouta»

Фото: @wow_beshka

Фото: @anyutaalexxandrovna

Фото: @veronika_totemka

Фото: @eugene_zabrodski

Фото: @volha_ban

Фото: @yarshou

Фото: @smolyakovazhulia

Фото: @semashko_photo

Фото: @fridik_o

Фото: @nadia_happymalista

Фото: @tretiakevichandrei

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