Россия еще не видела настолько одинокого Путина 2 Людмила Шабуева, «Эхо Москвы»

4.02.2021, 15:41

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Значит, сила не у него.

Никогда еще Россия не видела такого одинокого Путина. Да, Ротенберг сказал, что дворец его (пусть и не сразу), да были отдельные выступления Владимира Соловьева, Марии Захаровой и Маргариты Симоньян. Да, полицейских много, которые выходят отнюдь не для того, чтобы защищать права граждан. Но Путин при этом один.

О чем писали все это время самые заклятые пропагандисты? Тексты в поддержку полицейского с запотевшим забралом. О школьниках, которых якобы используют на митингах. Хорошо, а где про Путина? Даже лирическое отступление Маргариты Симоньян почему-то про пивко под «Любэ», а не про «Новогоднюю ночь» под президента. А почему никто не высказался на тему, как не стыдно идти против царя? Где перечень аргументов, сколько для нас хорошего сделал отец родной за 20 лет, а мы не ценим? Даже Чечня говорит о чем угодно: о своем парне на митинге, о Навальном, который поддерживает геев, но обходит главное. Где Кадыров, который готов ради Путина на любой приказ? Молчит падишах. Вместе с ним молчат чиновники и депутаты, сенаторы и общественники, прикормленные актеры, певцы и писатели. В то самое время, когда на всех площадях страны люди скандируют про Путина.

Все самые читаемые СМИ и сетевые издания объективно или не совсем (отнюдь не в пользу власти) освещают ситуацию: «Медуза», «Настоящее время», «Усы Пескова», Anews, The Insider, «Медиазона», Варламов и многие другие. Информационная война Кремлем проиграна. Кому Кремль доверил съездить посмотреть на дворец? Mash? Вы серьезно? Вы столько денег тратите на телевидение, на вас работает целая телебашня, и вы тратите на ее содержание сотни миллиардов рублей. Простите, «Останкино» тоже плесенью покрылось? Причем Mash (на мой взгляд, нишевое издание) чуть ли не единственное СМИ, которое действительно хорошо читают в интернете и соцсетях, и которое может выполнить поручение Кремля. А кто еще? Никого же больше нет. Война проиграна не только количественно.

Был упущен из вида самый главный критерий информационной войны — это оперативность. Какие-то новые подробности про дворец появлялись в независимых СМИ практически каждый день. Например, после фильма Навального в Геленджик сразу съездила «Медуза» и поговорила с рабочими и строителями. Кремль же реагировал медленней медленного. Тот же Mash побывал в апарт-отеле почти через десять дней после фильма, называя его в своем материале то сооружением, то строением. Главного редактора Mash Максима Иксанова единственного пустили на территорию дворца, но ему не удалось на месте выяснить, что это апарт-отель Ротенберга. Плохо. К слову, в тот же день, когда Mash выпустил свою сенсацию, что стройка только идет (это никак не противоречит фильму Навального в этой части), как в других СМИ тут же написали про Иксанова: где он живет, кто его родители, где работал, чем дышит. Ответ последовал незамедлительно.

Власть отвечает не просто с опозданием, она демонстрирует, что не знает о происходящем в стране и знать не хочет. Начиная с — «прошу прощения, его в Германии задержали?» — и заканчивая: «Путин не следит за судом над Навальным, не читал его речь, не думает о своем месте в истории». Кто виноват, что война проиграна? Опять ЦРУ? Хорошо, тогда ваши вложенные миллиарды в СМИ где? Телеканал РБК в сентябре писал: «Первый канал» в 2020 году может рассчитывать на 6 млрд рублей, а дотации RT могут быть увеличены до 27,3 млрд рублей". Очевидно Первый и RT плохо справляются со своей журналистской функцией, то есть объективным освещением новостей (пример — митинги), и даже с пропагандой. Нет элементарного диалога со зрителем.

В это самое время жизнь в России замерла и все разговоры только о Навальном, митингах, посадках и жестокости. Этого нельзя не замечать, не видеть и всячески игнорировать. Это не отбивается только дубинками. Это не запихнуть в автозак. Причем тут история не просто про возвращение оппозиционного политика из Германии или дворец. Вспомните: «Привет, я Навальный, меня хотел отравить конкретный человек, и я про него выпускаю фильм». Вся страна сейчас наблюдает за этим противостоянием. Навальный верил, что не останется один, даже если физически будет в тюрьме. Сейчас за него молодежь, тысяча задержанных только в Москве, весь западный мир и какое-то количество граждан нашей страны. А за Путина кто? Пусть эти люди выйдут вперед. Я не утверждаю, что их нет. На днях главный спикер Госдумы Володин сказал, что не исключает уголовную ответственность за призывы к санкциям. Так это он так не о Путине, он о себе беспокоится.

Причем есть категория граждан, которые против Навального, но и за Путина они высказываются неохотно. Как правило они говорят: «Мы не хотим 90-х, мы не хотим, чтобы был бардак, по сравнению с которым нынешний тоталитаризм может показаться раем». Давайте перестанем уже засчитывать эти утверждения, основанные на страхе, как реальный аргумент в пользу главы государства? Это не так.

В это самое время Навальный стал вызывать уважение даже у тех, кто его никогда раньше не воспринимал. Добровольно сесть в тюрьму в стране, где тебя собирались убить — это история точно не про бабки. А до этого в нашей стране можно было наблюдать, как почти все завязано только на деньгах, коррупции и связях.

Навальный вообще напоминает героя «Брата 2», который поехал в США, чтобы проучить плохих парней. Только он, к сожалению, здесь в России. Кстати, там в конце фильма прекрасный диалог. Что-то он мне напомнил: — Вот скажи мне, в чем сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!

Людмила Шабуева, «Эхо Москвы»

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