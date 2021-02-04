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В Белом доме заявили о готовности наказать Россию «за плохое поведение»

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  • 4.02.2021, 20:38
В Белом доме заявили о готовности наказать Россию «за плохое поведение»

Администрация Байдена будет выстраивать внешнюю политику США с позиции силы.

Администрация Джозефа Байдена будет выстраивать внешнюю политику США с позиции силы, и это в том числе относится и к России. Об этом на пресс-брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК.

«В отличие от предыдущей администрации мы намерены предпринять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает. Это включает подрыв американской демократии, отравление людей химическим оружием в Европе, кибератаки и многие другие действия. Мы сделаем это в свое время и в той форме, которую выберем. И мы уверены, что применение этих мер и наступление подобных последствий возымеет эффект на поведение России в будущем. Остановит ли это Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно, нет. Но мы уверены, что мы сможем занять более жесткую линию поведения в отношении российской агрессии и ее плохого поведения», — заявил Салливан.

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