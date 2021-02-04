Байден назвал условия для сотрудничества с другими странами 2 4.02.2021, 23:14

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Джозеф Байден

фото: ap photo/m. rourke

Президент США посетил Госдепартамент.

Сотрудничество США с другими странами «должно начаться с дипломатии, основанной на самых драгоценных ценностях американской демократии — защите свободы, предложении возможностей, защите общечеловеческих прав, уважении к верховенству закона, отношении с достоинством ко всем людям», заявил президент Джо Байден во время посещения Госдепартамента.

Он также отметил значение Госдепартамента в борьбе с вызовами, с которыми сегодня столкнулся весь мир, — пандемия коронавируса, климатический кризис и распространение ядерного оружия.

«Эти проблемы могут быть решены только странами, работающими вместе во имя общего дела», — приводит «Голос Америки» слова главы американского государства.

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