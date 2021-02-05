Америка вернулась: Байден подписал указы о восстановлении роли США в мировом сообществе 4 5.02.2021, 8:03

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Джо Байден

Новый президент меняет политику в сфере национальной безопасности и прав человека.

Президент Джо Байден подписал в четверг несколько указов, меняющих американскую политику в области приема беженцев, защиты прав человека и национальной безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Белым домом, сообщает «Голос Америки».

«Сегодня президент Байден громко и ясно заявляет всему миру: Америка вернулась», говорится в пресс-релизе.

Один из указов, подписанных сегодня президентом, направлен на восстановление программы приема беженцев в США. Байден распорядился о начале административной реформы, которая позволит увеличить квоту принимаемых беженцев до 125 тысяч человек в следующем году.

Помимо того, что этим указом Байден отменил политику предыдущей администрации, которая была направлена на ужесточение критериев и чрезмерную проверку заявителей, президент также собирается предложить увеличить прием беженцев уже в этом финансовом году, после консультации с Конгрессом.

Кроме того, президент США подписал Меморандум о национальной безопасности, который предусматривает модернизацию политики в области национальной безопасности Соединенных Штатов и меняет структуру Совета национальной безопасности. Эти меры, как заявили в Белом доме, направлены на достижение «самой важной цели – безопасности и процветания американского народа».

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