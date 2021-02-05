США в ОБСЕ: Безнаказанность Лукашенко не будет длиться вечно, он ответит за злоупотребления 5.02.2021, 12:51

Америка по-прежнему удивлена силой, стойкостью и мужеством белорусского народа.

Об ответственности режима Лукашенко за свои преступления заявила в своем выступлении в постоянном совете ОБСЕ поверенная в делах США Кортни Остриан.

Представитель США отметила, что Америка по-прежнему удивлена силой, стойкостью и мужеством белорусского народа, требующего, чтобы его голос был услышан. Перед лицом усиливающихся репрессий со стороны силовиков и предвзятых судов белорусы продолжили свое активное и энергичное движение в небольших собраниях и дворах от Гомеля до Минска и Бреста, а также в диаспорах и общинах изгнанников.

— Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет «всебелорусское народное собрание» — конференцию, которая не претендует на легитимность, так как сознательно не привлекает к участию в ней более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, — отметила Кортни Остриан.

По мнению представителя США, вместо того, чтобы участвовать в надуманных «собраниях», белорусским властям необходимо предпринять реальные шаги по выходу из кризиса, вызванного фальсификациями на выборах и продолжающимися репрессиями. Белорусские власти должны выполнить рекомендации, изложенные в докладе «Московского механизма»: они включают в себя немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение бессовестного насилия, совершаемого службами безопасности против граждан, мирно стремящихся к лучшему, более демократическому будущему.

— К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. Независимые СМИ все чаще становятся мишенью, как это обсуждалось на заседании формулы ООН Арриа в прошлом месяце. Журналистка tut.by Катерина Борисевич была арестована в ноябре после того, как ее репортаж разоблачил ложь властей о смерти 31-летнего Романа Бондаренко, мирного протестующего, так сильно избитого милицией и проправительственными гражданами из окружения Лукашенко, что на следующий день он скончался в больнице. В настоящее время Борисевич находится за решеткой 77 дней только потому, что она сообщила об этих фактах. Блогер и активист Игорь Лосик, который недавно завершил шестинедельную голодовку, чтобы привлечь внимание к бедственному положению оппозиции в Беларуси, находится в тюрьме почти семь месяцев по обвинению в организации демонстраций перед выборами. Власти используют драконовские методы, чтобы скрыть правду и избежать ответственности за нарушения прав человека, — заявила Кортни Остриан.

США присоединяются к демократическим партнерам и правозащитным организациям по всему миру, призывая к немедленному освобождению более двухсот политических заключенных в Беларуси.

— Применение насилия для подавления инакомыслия, наказание за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения мнений — все это происходит на фоне тех самых обязательств, которые Беларусь взяла на себя как государство — участник ОБСЕ, а также обязательств, взятых на себя Беларусью в соответствии с международным правом. Те члены режима Лукашенко и его спецслужб, которые проявляют жестокость по отношению к мирным демонстрантам, членам оппозиционных партий и независимым журналистам, должны понимать, что их нынешняя безнаказанность не будет длиться вечно — рано или поздно они ответят за свои злоупотребления, — заявила представитель США.

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