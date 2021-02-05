Белорусы требуют отправить в отставку посла России в Минске

Белорусы требуют отправить в отставку посла России в Минске16
- 5.02.2021, 13:50
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Сотни человек резко ответили посольству РФ из-за их хамского комментария.
На Instagram-странице Национального исторического музея Беларуси случился неожиданный конфликт белорусов с российским посольством в Беларуси. Поводом стал критичный комментарий, который российское посольство оставило под публикацией музея о Тадеуше Костюшко, которого автор поста назвал героем четырех стран и двух континентов, сообщает the-village.me.
В комментариях представитель российского посольства поинтересовался, какие четыре страны имеет в виду автор, а после ответил, что «назвать Костюшко белорусским национальным героем = расписаться в своем историческом невежестве».
Беларусы не согласились с таким мнением и адресовали российскому посольству несколько сотен резких комментариев.