закрыть
5 февраля 2021, пятница, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Боррель на встрече с Лавровым потребовал немедленно освободить Навального

1
  • 5.02.2021, 15:00
  • 1,753
Боррель на встрече с Лавровым потребовал немедленно освободить Навального
Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии жестко высказался об отношениях с РФ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на встрече в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить оппозиционера Алексея Навального, сообщает svoboda.org.

"Мой визит пришелся на время ареста и осуждения Алексея Навального, а также задержания тысяч демонстрантов. Я передал господину Лаврову свою глубокую обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полному расследованию его отравления", - сказал на совместной пресс-конференции после переговоров Боррель.

Перед переговорами Лаврова и Борреля оба дипломата также заявили об отсутствии нормальных контактов между ЕС и Россией. "Определённо наши отношения сейчас крайне напряженны, и ситуация с Навальным – это нижняя точка", - сказал Жозеп Боррель.

Визит Борреля – первая поездка европейского чиновника столь высокого ранга в Россию с 2017 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич