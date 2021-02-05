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Концерн Michelin поставил перед БМЗ и БелАЗ вопросы о нарушении прав человека и трудового законодательства

  • 5.02.2021, 15:52
Концерн Michelin поставил перед БМЗ и БелАЗ вопросы о нарушении прав человека и трудового законодательства

Руководство концерна отреагировало на письмо белорусских активистов.

В начале января активисты написали письмо 40 компаниям, где они рассказали о нарушениях прав человека в Беларуси. Они призвали их принять немедленные меры в ответ на продолжающиеся репрессии со стороны режима.

Сегодня сотрудник Michelin Эрве Дегин, которые занимается отношениями с некоммерческими организациями, прислал ответ, сообщает Business & Human Rights Resource Center .

– Нарушения прав человека и социальных прав, совершенные белорусской компанией «БелАЗ» в отношении ее сотрудников, о которых вы доводите до нашего сведения в своих письмах, а также нарушения прав человека и социальных прав, совершенные белорусской компанией «БМЗ», о которых вы позже подробно рассказали в отдельном отчете, очень серьезны и привлекли наше внимание.

Рад сообщить, что мы проинформировали «БМЗ» о нашем беспокойстве. Ожидаем реакции БМЗ.

Вроде бы прямых деловых отношений с «БелАЗом» у нас нет, но мы все же свяжемся с его руководством и обратим внимание на эти факты. Мы сделаем запрос в «БелАЗ», — говорится в письме.

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