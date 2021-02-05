СМИ узнали о депортации трех китайских шпионов из Британии 5.02.2021, 16:36

1,135

Они прибыли в Великобританию в прошлом году якобы с целью работы в различных китайских информагентствах.

Власти Великобритании депортировали трех китайских шпионов, которые приехали в страну с визой журналистов. Об этом сообщает Express (перевод – korrespondent.net) в пятницу, 5 февраля.

По данным британской разведки MI5, все трое прибыли в Британию в прошлом году с целью работы в различных китайских информационных агентствах. Но на самом деле они были сотрудниками Министерства государственной безопасности Китая.

После их разоблачения британские власти депортировали указанных лиц обратно в Китай.

Отмечается, что новость о выдворении шпионов появилась в то время, когда эксперты предупредили, что Китай запустил в космос три спутника, которые могут использоваться для наблюдения за военно-морскими силами западных стран. Речь идет о группе космических аппаратов Яогань-31, которые в Китае называют спутниками дистанционного зондирования Земли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».