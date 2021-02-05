закрыть
5 февраля 2021, пятница, 18:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии

5
  • 5.02.2021, 17:47
  • 1,419
Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии

Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Участвовавшие в акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну, сообщает ВВС со ссылкой на российский МИД.

Протестные акции в поддержку заключенного под стражу российского политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января во многих городах России, ещe одна стихийная акция протеста состоялась 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге.

Решение о высылке западных дипломатов было принято в тот день, когда в Россию для обсуждения вопроса о Навальном приехал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Евросоюз и Боррель требуют от российских властей немедленно освободить оппозиционера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич