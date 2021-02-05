Школьники Стокгольма направили более 100 писем белорусским политзаключенным 5.02.2021, 18:01

иллюстрационное Фото: evgeniykoval.livejournal.com

Учитель рассказывает им о протестах в нашей стране.

Ученики девятого класса одной из школ Стокгольма направили более 100 писем белорусским политзаключённым. Об этом написал их учитель Фредрик Селлерфорс:

– Вдохновлённые интересным репортажем в Dagens Nyheter в субботу перед Рождеством, сегодня мои ученики девятого класса написали письма политическим заключённым в Беларуси. Мы много говорили о протестах и протестующих, но многие ученики всё ещё в шоке от того, насколько молоды многие из заключённых.

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