Политолог: Россия понимает бесперспективность переговоров с Лукашенко ввиду его очень шаткого положения
- 5.02.2021, 19:58
Как бы на словах Лавров не поддерживал Таракана.
Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал информацию об активизации переговоров по введению единой валюты между Беларусью и Россией.
В частности, он напомнил историю предыдущих попыток.
«Единая валюта в виде рубля должна была быть запущена с 1 января 2005 года. Но все уже согласованные документы с визами министерств — Лукашенко порвал и в последний момент отказался, — отмечает Дмитрий Болкунец. — Затем были попытки оживить проект в 2018-2019 гг., но не судилось.
Информация о том, что данная история будет реализована и над ней работают — это глупости.
Даже если напрячься и реально захотеть реализовать единую валюту, то потребуется до 5 лет на реформы, чтобы «причесать» законодательство.
Но в реальности Россия сегодня не будет никому выкручивать руки и педалировать этот вопрос так как понимает бесперспективность переговоров с АГЛ в виду его очень шаткого положения (как бы на словах Лавров не поддерживал «легитимного»).
Да и сама идея «cоюзного государства» требует полного пересмотра».