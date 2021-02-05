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Политолог: Россия понимает бесперспективность переговоров с Лукашенко ввиду его очень шаткого положения

  • 5.02.2021, 19:58
Политолог: Россия понимает бесперспективность переговоров с Лукашенко ввиду его очень шаткого положения
Дмитрий Болкунец
Фото: DELFI

Как бы на словах Лавров не поддерживал Таракана.

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал информацию об активизации переговоров по введению единой валюты между Беларусью и Россией.

В частности, он напомнил историю предыдущих попыток.

«Единая валюта в виде рубля должна была быть запущена с 1 января 2005 года. Но все уже согласованные документы с визами министерств — Лукашенко порвал и в последний момент отказался, — отмечает Дмитрий Болкунец. — Затем были попытки оживить проект в 2018-2019 гг., но не судилось.

Информация о том, что данная история будет реализована и над ней работают — это глупости.

Даже если напрячься и реально захотеть реализовать единую валюту, то потребуется до 5 лет на реформы, чтобы «причесать» законодательство.

Но в реальности Россия сегодня не будет никому выкручивать руки и педалировать этот вопрос так как понимает бесперспективность переговоров с АГЛ в виду его очень шаткого положения (как бы на словах Лавров не поддерживал «легитимного»).

Да и сама идея «cоюзного государства» требует полного пересмотра».

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