закрыть
5 февраля 2021, пятница, 23:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов

6
  • 5.02.2021, 20:54
  • 2,015
Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов

На такой шаг пабы и бары пошли из-за карантина.

Пабы и бары Великобритании с начала пандемии уничтожили 87 миллионов пинт пива, что соответствует 331 миллиону фунтов стерлингов (453 миллиона долларов) недополученной прибыли. Об этом сообщила Британская ассоциация пива и пабов (BBPA).

Из-за карантина британским пабам пришлось вылить невостребованное пиво. Ассоциация призвала правительство страны продлить снижение НДС для сектора, а также снизить пошлины на пиво. Британские пабы платят налоги за продажу напитка в 11 раз больше, чем в Германии или Испании. Без государственной поддержки заведения не смогут выжить, а волна банкротств будет неизбежной, отметили в организации.

Ранее стало известно, что власти Великобритании готовы выделить 40 миллионов фунтов (54 миллиона долларов) пабам, которые были вынуждены закрыться на время локдауна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич