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СМИ: Путин боится, что его убьют, как полковника Каддафи

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  • 6.02.2021, 8:33
СМИ: Путин боится, что его убьют, как полковника Каддафи

При нормальных правилах его система правления не может существовать.

Алексей Навальный был арестован сразу же по возвращении в Москву 17 января, и это вызвало возмущение в России и стало причиной массовых протестов по всей стране. Более 10 тысяч человек были арестованы полицией в ходе жестокого подавления антипутинских протестов. И вот теперь Юрий Фельштинский (Yuri Felshtinsky) утверждает, что российский президент отчаянно пытается удержаться у власти и сравнивает свою ситуацию с положением Каддафи в 2011 году, пишет Daily Express (перевод — inosmi.ru).

Этот русско-американский писатель считает, что нынешние протесты, возникшие после ареста Навального, убедили Путина в том, что драконовские меры подавления оппозиции необходимы ему для того, чтобы сохранить свою власть.

Журнал Atlantic в 2017 году сообщил о том, что российский президент, как одержимый, смотрел видео, на котором можно было увидеть, как толпа ливийцев казнит Каддафи.

Фельштинский согласен с предположением о том, что Путин боится умереть в том случае, если ослабит свое репрессивное правление.

Вот что Фельштинский сказал в беседе с корреспондентом газеты Sun: «Он достаточно умен для осознания того, что при нормальных правилах его система правления не может существовать. Он не идеалист.

Он понимает, что может выжить только в том случае, если продолжит подавлять.

Тот урок, который Путин извлек из недавних событий, состоит в том, что он должен усилить свой контроль и применять больше репрессий. Именно это мы и увидим».

После ареста Навальный был приговорен к заключению сроком на два с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии, тогда как первоначально его наказание было условным.

Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он проходил лечение после отравления «Новичком», которое, предположительно, было совершено российским руководством. Кремль это отрицает.

Спустя два дня после ареста Навальный и ФБК (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, прим. ред.) опубликовали видео, которое помогло вдохновить протесты против Путина, бушующие в стране с 23 января.

В 2011 году правление Каддафи в качестве лидера закончилось в тот момент, когда революционеры обнаружили его в сточной канаве.

Вооруженные подразделения НАТО, в состав которых входили французские, британские и американские солдаты, оказывали помощь ливийским повстанцам в борьбе с режимом Каддафи.

Как сообщил журнал Atlantic в 2017 году, смерть Каддафи «убедила российского лидера в том, что он, на самом деле, должен самым активным образом культивировать свою поддержку внутри страны, особенно в период экономического спада, а также вносить раскол в американскую политику для того, чтобы он и следующий диктатор не были свергнуты в результате американского вмешательства».

На своем веб-сайте Навальный призвал своих сторонников и протестующих не поддаваться путинским «запугиваниям» и не прекращать свои выступления.

Он продолжает чувствовать себя «свободным человеком», потому что «верит в справедливость» своего дела.

Вот что он сказал об обращении с ним после возвращения в Россию: «Это личная месть Путина… он мстит мне, он мстит за то, что я выжил, за то, что осмелился вернуться».

Он добавил: «Не дайте себя запугать. Не дайте себя обмануть с помощью иллюзии силы и крутизны. Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх. Зато мы, поборов страх, можем освободить свою Родину от кучки воров-оккупантов. И сделаем это. Обязаны сделать. Для себя и будущих поколений. Правда на нашей стороне. Оставайтесь свободными».

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