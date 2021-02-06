закрыть
6 февраля 2021, суббота, 12:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тысячи фур скопилось на границе Беларуси и ЕС

2
  • 6.02.2021, 10:10
  • 1,445
Тысячи фур скопилось на границе Беларуси и ЕС
Фото: tut.by

Самые большие очереди — в пунктах пропуска с Литвой.

Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля, сообщают naviny.online.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 240;

«Котловка» — более 200;

«Привалка» — более 150.

Выезда в Латвию ожидают более 120:

«Григоровщина» — более 70;

«Урбаны» — более 50.

В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска:

«Брузги» — более 60.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич