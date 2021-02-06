Тысячи фур скопилось на границе Беларуси и ЕС

Тысячи фур скопилось на границе Беларуси и ЕС2
- 6.02.2021, 10:10
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Самые большие очереди — в пунктах пропуска с Литвой.
Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля, сообщают naviny.online.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:
«Каменный Лог» — более 300;
«Бенякони» — более 240;
«Котловка» — более 200;
«Привалка» — более 150.
Выезда в Латвию ожидают более 120:
«Григоровщина» — более 70;
«Урбаны» — более 50.
В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска:
«Брузги» — более 60.