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«Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси»

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  • 6.02.2021, 11:46
«Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси»

Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

Совместное заявление Высокого представителя, заместителя Председателя Европейской Комиссии Жозепа Борреля и Комиссара по политике соседства и расширению Оливера Вархеи опубликовано на сайте представительства ЕС в Беларуси:

- На протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима, бесстрашные белорусы мирно настаивают на том, чтобы их голосы были услышаны и их выбор был признан. Продолжается неправосудное преследование, в том числе сотни задокументированных случаев пыток, в отношении оппозиции и гражданского общества, работников СМИ, служащих и предпринимателей, а также многих студентов, отчисленных из университетов и лишенных права на образование. Многие тысячи подверглись задержаниям, сотни преследуются в уголовном порядке по сфабрикованным обвинениям и лишаются права на справедливое судебное разбирательство, - сказано в заявлении.

Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси. Власти должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека. Необходимо немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все произвольно задержанные лица, в том числе политические заключенные и журналисты, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

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