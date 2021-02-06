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Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место

  • 6.02.2021, 12:33
Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место
Вин Мьин

Его советник и Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи по-прежнему находится под домашним арестом.

Арестованный военными в ходе переворота президент Мьянмы Вин Мьин перевезен из президентского дворца в другое здание, местонахождение свергнутого главы государства неизвестно, сообщил глава комитета партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) по связям с общественностью У Чжи То, пишет РИА Новости.

"Президент с семьей переведен из резиденции в другой дом", - написал он в своем Facebook-аккаунте.

В другой публикации он сообщил, что государственный советник (фактический премьер Мьянмы), нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи здорова и по-прежнему находится под домашним арестом в своей резиденции в столице страны городе Нейпьидо.

В среду У Чжи То сообщил, что президенту Мьянмы, который возглавляет НЛД, и госсоветнику Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения по двум статьям.

По данным Ассоциации помощи политзаключенным Мьянмы, после перехода власти к военным в Нейпьидо были арестованы 133 члена НЛД, включая большую группу депутатов парламента. Еще 14 человек были задержаны в Янгоне и других городах страны. СМИ Мьянмы сообщали в понедельник и вторник об аресте в общей сложности более 400 человек по всей стране.

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