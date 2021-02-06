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Меркель поддержала белорусов и предупредила режим Лукашенко

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  • 6.02.2021, 13:54
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Меркель поддержала белорусов и предупредила режим Лукашенко
Фото: Getty Images

Канцлер Германии в своем еженедельном подкасте высказалась по ситуации в нашей стране.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась по ситуации в Беларуси. Она заявила, что Германия и ЕС не признают результаты прошедших президентских выборов в Беларуси, «поскольку они не были демократическими», и что и дальше будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в нашей стране. Об этом Ангела Меркель заявила в своем еженедельном подкасте, который размещен на сайте федерального правительства.

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала Ангела Меркель. Меркель снова подчеркнула, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», — добавила она. По утверждению канцлера, они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста.

«Они мирно и с удивительной стойкостью демонстрируют противодействие фальсификации результатов выборов, за политические перемены и глубокие преобразования в своей стране», — сказала Меркель.

«Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации — насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить», — утверждала канцлер.

Меркель призывает политическое руководство Минска немедленно прекратить репрессии и освободить политических заключенных, говорится на сайте федерального правительства.

«Мы призываем уважать, наконец, право граждан на свободу выражения мнения», — продолжала Меркель. Она напомнила, что Германия приняла план поддержки гражданского общества Беларуси, в рамках которого упрощаются правила получения виз для представителей оппозиции. Он также предусматривает стипендии и поддержку независимых СМИ, указала канцлер.

«Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно», — признала Меркель. «Но это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос», — подытожила она.

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