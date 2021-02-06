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Глава МИД Германии: ЕС стоит на стороне протестующих в Беларуси

  • 6.02.2021, 20:24
Глава МИД Германии: ЕС стоит на стороне протестующих в Беларуси
Хайко Маас

Хайко Маас заявил, что будет создан механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека в Беларуси.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал создание механизма для сбора доказательств о случаях нарушения прав человека в Беларуси и сообщил о выделении 21 миллиона евро на программу поддержи гражданского общества в стране. Об этом он заявил в субботу на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью», передает «Радыё Свабода».

- Мы разработали план поддержку гражданского общества Беларуси на сумму до 21 миллиона евро, - сообщил министр. В его рамках предусматриваются, в том числе, стипендии студентам и школьниках, которые из-за участия в демонстрациях были исключены из учебных заведений.

- Мы будем поддерживает независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и обеспечим убежище в Германии белорусов, которых преследуют, - заверил Маас.

- Мы создадим механизм, чтобы собирать доказательства против тех, кто нарушает права человека, - заявил глава МИД Германии. Маас утверждает, что придет день, когда они будут привлечены к ответственности.

Немецкий министр считает, что Беларуси дух демократии выпущен из бутылки и его невозможно вернуть назад. Он заверил участников демонстраций в том, что Германия и ЕС стоят на стороне протестующих.

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