Анджей Дуда: Центральная и Восточная Европа – это сообщество успеха, стремлений и динамизма 6.02.2021, 21:05

Cтраны этого региона составляют общий «круг памяти».

Президент Польши Анджей Дуда написал для итальянского издания Sole24Ore статью, в которой назвал Центральную и Восточную Европу «сообществом успеха, стремлений и динамизма», передает «Польское радио».

Анджей Дуда пишет, что страны этого региона составляют общий «круг памяти», поскольку они пережили два тоталитарных режима, которые их «душили и преследовали». Сегодня, по его словам, Центральная и Восточная Европа является прекрасным примером того, насколько мощными творческими силами являются свобода, экономическая свобода, предпринимательство и самоуправление.

Глава польского государства обратил внимание на три уровня сотрудничества в рамках Центральной и Восточной Европы, а именно на Вышеградскую группу, Инициативу «Троеморья» и Бухарестскую девятку на восточном фланге НАТО, созданную в ответ на агрессивную политику России в регионе.

«Мы не собираемся пассивно наблюдать за тем, что происходит», - написал Анджей Дуда в статье под названием «Свобода и развитие в Центральной и Восточной Европе».

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