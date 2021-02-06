Расследование Навального о «дворце Путина» вошло в лонг-лист международной кинопремии 6.02.2021, 22:36

На данный момент у документального фильма почти 110 миллионов просмотров.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный с документальным фильмом «Дворец для Путина. История самой большой взятки» вошел в лонг-лист претендентов международной кинопремии AACTA, которую еще называют «австралийским «Оскаром». Об этом сообщает сайт кинопремии, пишет tut.by.

Навальный значится в лонг-листе (длинном списке) кинопремии AACTA за свой документальный проект «Дворец Путина. История самой большой взятки». Он поборется за звание лучшего фильма и режиссера года. За те же награды борются такие фильмы, как «Земля кочевников», «Суд над чикагской семеркой», — картины профессиональных режиссеров, уже отмеченные на других кинофестивалях.

Победители кинопремии будут объявлены через месяц, 6 марта. В руководстве AACTA — известные австралийские актеры Николь Кидман и Расселл Кроу.

Премия Австралийской академии кинематографа и телевидения — премия, с 1958 года ежегодно вручаемая Австралийской академией кинематографа и телевидения. Награда отмечает лучшие, по мнению академиков, кинематографические и телевизионные произведения, а также актеров, режиссеров и сценаристов. Считается высшей наградой в области кино и телевидения в Австралии. Часто премию называют «австралийским «Оскаром».

Напомним, расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Путину, появилось на YouTube-канале Алексея Навального 19 января. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. На данный момент у документального фильма почти 110 миллионов просмотров.

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