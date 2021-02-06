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Глава МИД Норвегии: Требуем немедленно освободить всех политзаключенных Беларуси

  • 6.02.2021, 22:45
Глава МИД Норвегии: Требуем немедленно освободить всех политзаключенных Беларуси

Ине Мари Эриксен Сёрейде обратилась к белорусским властям.

Ине Мари Эриксен Сёрейде, министр иностранных дел Норвегии, призвала власти Беларуси освободить без всяких условий всех задержанных участников протестов против фальсификации выборов и остановить насилие силовиков, передает «Радыё Свабода».

- Должны быть немедленно освобождены все задержанные журналисты и приняты меры для обеспечения свободы прессы. Мы призываем белорусские власти вступить в диалог с белорусскими протестующими, - добавила глава МИД Норвегии.

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