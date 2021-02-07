закрыть
7 февраля 2021, воскресенье, 9:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Норвежская компания Yara продолжит борьбу за права рабочих в Беларуси

3
  • 7.02.2021, 9:12
Норвежская компания Yara продолжит борьбу за права рабочих в Беларуси

Крупнейший покупатель калийных удобрений выразил солидарность с нашим народом.

Европейский производственный совет норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, поддержал Международный день солидарности с Беларусью, который проходит 7 февраля, сообщает «Радыё Свабода».

Совет компании заявил, что «поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и укрепление прав трудящихся», «осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты». «Права человека должны соблюдаться всегда», - подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте Yara.

Генеральный директор Yara International Свейн Торе Холзетер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря 2020 года) по поводу забастовки рабочих и условий труда на предприятии. Свейн Торе Холзетер отметил, что «порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич