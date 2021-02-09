«Радио Свобода»: ЕС разработал документ по отключению Беларуси от SWIFT и заморозке активов всех крупных предприятий 6 9.02.2021, 8:16

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Новый пакет санкций может быть введен, если режим не остановит репрессии.

В конце прошлого года в Минске послы 16 государств Евросоюза и глава представительства ЕС разработали документ, в котором излагаются 4 варианта политики в отношении Беларуси.

Этот документ, попавший в распоряжение «Радио Свобода», будет обсужден в ближайшее время в Брюсселе. Пока неизвестно, какой из следующих предложенных вариантов примет руководство Евросоюза.

«Подожди и посмотри»

Это вариант сохранения status quo. ЕС уже заявил, что президентские выборы 9 августа не были «ни свободными, ни честными», и что Лукашенко «не хватает демократической легитимности». После репрессий против участников протестов Евросоюз ввел визовые санкции и замораживание активов в отношении 88 лиц и 7 субъектов хозяйствования, в том числе относительно Лукашенко и его сына. Это было сделано тремя пакетами санкций в конце 2020 года. Этот сценарий в документе охарактеризован как «постепенный подход к санкциям».

«Прагматическая равноудаленность»

Этот вариант предусматривает интенсивное дипломатическое воздействие, речь идет о таких его формах, как «молчаливая дипломатия, направление миссии высокого уровня в Минск либо приглашение представителей официального Минска в нейтральное место (скажем, в Швейцарию), чтобы обсудить предложение о посредничестве, согласие на диалог с режимом и вступление в специальный диалог с ОБСЕ по ситуации в Беларуси, вступление в диалог на высоком уровне с Россией и США об усилении внешнего давления на Минск, а также создание специальной консультационной миссии Евросоюза или должности специального представителя ЕС для Беларуси».

«Существенное ухудшение отношений»

Третий вариант предусматривает значительное расширение списка лиц и организаций, на которые распространяются санкции, а также снижение уровня дипломатических отношений к минимуму и «поддержка возбуждения уголовных и иных дел по национальному законодательству в государствах — членах ЕС против виновных в пытках и бесчеловечном обращении». Кроме того, этот вариант предусматривает создание на основании Московского механизма ОБСЕ Международного трибунала по расследованию нарушений прав человека в Беларуси.

«Почти полное замораживание отношений»

Самый жесткий, вариант предполагает разрыв дипломатических отношений, полный санкционный режим, который затронет ряд отраслей белорусской промышленности, запрет на продажу еврооблигаций и, возможно, координацию санкционного режима относительно Беларуси с санкционным режимом относительно России. В рамках этого варианта также может рассматриваться мораторий на участие Беларуси в структурах «Восточного партнерства» и официальное признание правительства в изгнании.

В документе, подготовленном 17 высокими европейскими дипломатами, аккредитованными в Минске, также отмечается ряд шагов, которые должны предпринять белорусские власти, чтобы восстановить «содержательный диалог с Евросоюзом». Это прекращение «любых репрессий и нарушений прав человека, преследования представителей независимых СМИ и гражданского общества».

Евросоюз также требует от Минска освободить, реабилитировать политзаключенных и выплатить им финансовую компенсацию, обеспечить свободные и честные выборы под наблюдением ОБСЕ и создать безопасные условия для возвращения тех, кто сейчас в политическом и принудительном изгнании.

Руководители дипломатических миссий предлагают Брюсселю рассмотреть вопрос о расширении санкций, если эти ключевые требования ЕС не будут выполнены.

Среди людей, которые должны попасть под санкции, — высшие должностные лица режима, в том числе все члены Совета безопасности, их непосредственные родственники, руководители областных администраций и помощники президента в регионах, а также «рядовые исполнители насилия из числа представителей милиции, КГБ и ОМОНа».

Замораживание активов компаний должно включать в себя «государственные предприятия, вносящие свой вклад в финансирование режима, такие как переработка нефти, добыча калия и химическое производство», финансовые учреждения, Минский транзитный банк, БелАЗ, МТЗ, «Белкоммунмаш», МАЗ, МЗКТ, Минский электротехнический завод.

На случай, если ситуация еще ухудшится, документ предлагает ввести отраслевые санкции, включающие запрет таким компаниям, как MasterCard, VISA и Swift, предоставлять услуги либо поставлять товары белорусским компаниям, занимающимся энергетикой и сырьем, а также всем государственным компаниям и тем компаниям, которые принадлежат физическим лицам из санкционного списка ЕС.

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