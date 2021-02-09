Видеофакт: Российский военно-транспортный самолет потерпел аварию на Курильских островах 9.02.2021, 14:22

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У Ан-12 при посадке подломились шасси.

Военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС России потерпел аварию при посадке на аэродроме Буревестник на острове Итуруп. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

«9 февраля в 3 часа 35 минут (по Минску) при совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси», — сообщили в пресс-службе.

Ан-12 — транспортный самолет, созданный в СССР в конце 50-х годов. Это первый массовый самолет в Военно-транспортной авиации Советского союза — он применялся для перевозки и выброски десанта, личного состава и боевой техники, эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, а также для гражданских грузопассажирских перевозок.

Машина может перевозить до 21 тонны груза, 90 солдат или 60 парашютистов (либо две машины БМД-1 или две единицы техники на ее базе).

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