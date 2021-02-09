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Глава дипломатии Евросоюза - за новые санкции в отношении России

  • 9.02.2021, 19:46
Глава дипломатии Евросоюза - за новые санкции в отношении России
Жозеп Боррель
Фото: dpa

Жозеп Боррель обеспокоен авторитарным путем Москвы.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен предложить ввести санкции в отношении России. Решение о дальнейших шагах в отношениях с Москвой будет за странами Евросоюза, но оно "может включать санкции", заявил дипломат во вторник, 9 февраля в Европейском парламенте. Министры иностранных дел государств ЕС обсудят этот вопрос 22 февраля, передает DW.

Политический диалог с Россией "зашел в тупик", считает Боррель. Российские власти "идут авторитарным путем", что вызывает беспокойство, отметил глава европейской дипломатии.

Встречи с правозащитниками и призыв освободить Навального

За время недавнего трехдневного визита в Москву Боррель встретился с российскими правозащитниками и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, глава дипломатии ЕС провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления. Перед отъездом европейский дипломат посетил Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был застрелен российский политик Борис Немцов.

После возвращения Боррель обвинил власти РФ в отсутствии готовности к диалогу. Встреча Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", заявил дипломат. По его мнению, Россия "видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу".

Взаимные высылки дипломатов

МИД России 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызвала критику Евросоюза, Великобритании и США. Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке троих российских дипломатов.

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