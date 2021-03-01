В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года 10 1.03.2021, 19:15

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фото: toyota

Победителя выбирало жюри из 59 автомобильных журналистов из 22 европейских изданий.

В швейцарской Женеве состоялась церемония подведения итогов конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2021). Победителем стал компактный хэтчбек Toyota Yaris нового поколения, передает РБК.

Победителя выбирало жюри из 59 автомобильных журналистов из 22 европейских изданий. Специалисты распределили баллы среди семи финалистов, объявленных в начале 2021 года. Среди них были: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Volkswagen ID.3, а также Toyota Yaris, которому и досталась победа.

Toyota Yaris нового поколения был представлен в конце 2019 года, а его европейские продажи стартовали в 2020 году. Он стал первой моделью Toyota в основу которой легла новая модификация глобальной модульной платформы TNGA (Toyota New Global Architecture) — GA-B. Этот вариант шасси был специально разработан для нового поколения компактных автомобилей длиной не более четырех метров.

Самая популярная модификация Toyota Yaris оснащена гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя электромотора и вариатора. Суммарная отдача агрегатов составляет 115 лошадиных сил. Кроме того, у Yaris есть экстремальная версия GR с 1,6-литровой наддувной «тройкой», выдающей 260 л. с., а также «высокая» Cross-версия.

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