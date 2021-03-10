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В России начали замедлять скорость Twitter

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  • 10.03.2021, 10:51
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В России начали замедлять скорость Twitter
фото: AFP

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных.

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter в связи с невыполнением компанией требования удалять признанный в РФ противоправным контент, передает DW.

"С 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - заявило российское ведомство в среду, 10 марта.

В заявлении также указывается, что с 2017 года компании Twitter было направлено более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. "Не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметил российский регулятор.

Если руководство Twitter продолжит игнорировать требования РФ, "меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки)", предупредил российский регулятор.

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