Между Данией и Швецией возник конфликт из-за искусственного острова 10.03.2021, 17:41

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Швеции не нравится искусственный остров Дании.

Между Швецией и Данией назрел конфликт из-за искусственного острова под названием Линеттхольм, который строится рядом со столицей Дании Копенгагеном. По мнению властей шведского региона Сконе, остров негативно скажется на экологии и повлияет на водоснабжение. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Bloomberg (перевод – korrespondent.net).

По плану, остров должен появиться недалеко от Эресуннского моста, который соединяет Копенгаген со шведским городом Мальме. Обсуждение проекта назначено на март 2021 года. Однако в Сконе выступили против строительства. Власти предположили, что остров повлияет на окружающую среду.

«Эресунн - это узкий пролив с прекрасным экологическим балансом. Мы обязаны поддерживать его в здоровом состоянии. Здесь есть риск заражения и сокращения притока воды в проливы. Балтийское море уже находится не в лучшем состоянии, поэтому мы не хотим ни малейших изменений», - заключили в службе водоснабжения Сконе.

Эксперты поддержали опасения шведской стороны. Они отметили, что недвижимость на опасном острове не сможет решить жилищный вопрос, так как из-за высокой стоимости она будет доступна только обеспеченным покупателям. Некоторые из специалистов также обратили внимание на состояние имеющего выход в Атлантический океан пролива, который страдает от загрязнений, и предположили, что строительство острова усугубит проблему.

Однако представители компании By&Havn, которая планирует строительство, не согласились с критическими заявлениями. Они отметили, что тщательно изучили влияние острова на окружающую среду, и назвали возможные последствия незначительными. В By&Havn также подтвердили, что ознакомились с заявлениями шведской стороны, и пообещали наладить диалог с соседями.

Строительство острова задумали в 2018 году. Тогда в гавани к северу от центра Копенгагена планировали оборудовать участок площадью 2,8 квадратного километра и к 2050 году застроить его домами. Согласно расчетам, там смогли бы поселиться 35 тысяч человек.

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