Яркая акция: во Вроцлаве избавили Беларусь от «трехглавого чучела» 11.03.2021, 8:36

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Представителей тараканьей власти привязали к позорному столбу с исторической части города.

Белорусы Вроцлава символично отметили приход масленичной недели, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы использовали по назначению позорный столб, на котором «сожгли» трехглавое чучело. Чучело с головами главных преступников режима: омоновца, судьи и называющего себя правителем. Головы-близнецы, которые разрушают Беларусь.

Пусть мы сожгли их не по-настоящему, но верим, что конец этого чучела уже предрешен. Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

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