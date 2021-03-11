закрыть
11 марта 2021, четверг, 11:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии

10
  • 11.03.2021, 8:55
  • 5,204
Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии
фото: TUT.BY

Все может рухнуть только из-за фатальных ошибок, которые допускает Лукашенко.

Станет ли экономический фактор определяющим для усиления протестов в Беларуси?

Над этим вопросом в студии «Белсата» рассуждает старший аналитик экономического центра BEROC Лев Львовский.

Лев Львовский констатирует, что экономика в предынфарктном состоянии, но возможности спасти ее есть. Экономика рухнет только из-за фатальных ошибок, которые может допустить Лукашенко. А как показала практика 2020 года, ошибок власти делают целый ряд. При этом экономический эксперт критически относится к гипотезе, что именно экономика окажется определяющим фактором.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах Владимир Халип
Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников