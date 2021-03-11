Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии

Экономика Беларуси – в предынфарктном состоянии10
- 11.03.2021, 8:55
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Все может рухнуть только из-за фатальных ошибок, которые допускает Лукашенко.
Станет ли экономический фактор определяющим для усиления протестов в Беларуси?
Над этим вопросом в студии «Белсата» рассуждает старший аналитик экономического центра BEROC Лев Львовский.
Лев Львовский констатирует, что экономика в предынфарктном состоянии, но возможности спасти ее есть. Экономика рухнет только из-за фатальных ошибок, которые может допустить Лукашенко. А как показала практика 2020 года, ошибок власти делают целый ряд. При этом экономический эксперт критически относится к гипотезе, что именно экономика окажется определяющим фактором.