Белорусы забрали из банков $3,3 миллиарда валютных вкладов 5 11.03.2021, 9:15

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Ячейки опустошены на 42%.

Появились данные о состоянии банковских депозитов в Беларуси к марту 2021 года. Физлица опустошили валютные ячейки на 42%.

Власти публикуют статистику о депозитах в двух разрезах — на 1 число месяца и в среднем за месяц. В первом случае есть точечная оценка сбережений населения на дату. Но точечная оценка часто бывает искажена, если на близкие числа выпадают выходные или праздники. Далее мы будем пользоваться среднемесячными данными, так как календарный фактор в этом варианте существенно сглажен, пишут banki24.by.

Самые актуальные сведения в открытом доступе приходятся на февраль. По белорусской методике депозиты в банках делятся на переводные и другие. Переводные депозиты — это по большей части карт-счета физлиц и расчетные счета юрлиц. Другими словами, деньги на счетах до востребования не являются вкладами в бытовом понимании.

А вот другие депозиты — это ресурсы, которые размещены в банках на определенный срок, а не до востребования. Как раз их можно отнести к вкладам в понимании типичного белоруса.

Вследствие многочисленных кризисов, которые сопровождались девальвациями белорусского рубля, население имеет низкую степень доверия к национальной валюте как средству сбережения. Это хорошо заметно по структуре депозитов физлиц.

В феврале 2021-го доля рублевых депозитов населения по всему массиву составила 34,2%. Перефразируя, 65,8% депозитов физлиц в системе (почти две трети!) были валютными. Разделение по другим депозитам (вкладам в бытовом понимании) еще больше не в пользу белорусского рубля.

По обновленным данным только 28,1% таких ресурсов физлиц были номинированы в «зайчиках». В среднем за февраль 2021-го остатки на переводных рублевых депозитах населения составили 3,251 млрд BYN, на других рублевых — 4,626 млрд BYN.

Видно, что на срочных вкладах белорусы не держат в разы больше денег, чем на счетах до востребования. Сберегательная функция рубля существенно ослаблена. Совсем иная расстановка по валютным депозитам. Если на переводных белорусы держали 1,274 млрд USD, то на других — уже 4,550 млрд USD.

Разница в пользу срочных вкладов превышает 3 раза. Однако тенденция по величине валютных вкладов сугубо негативная. Непрерывный отток денег идет 13 месяцев. За это время остатки на валютных вкладах упали на 1,660 млрд USD.

Еще более драматична картина, если сравнивать с локальным максимумом октября 2015 года. С того времени валютные вклады физлиц прохудились на 3,278 млрд USD, что эквивалентно снижению на 41,9%.

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