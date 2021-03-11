В Литве из Немана выловили «льдину» из белорусских сигарет 9 11.03.2021, 17:40

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К грузу был прикреплен GPS-трекер.

Литовские пограничники выловили из Немана 2000 пачек беларусских сигарет, замаскированных под льдину, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Ночью со вторника на среду пограничны наряд заметил подозрительную круглую льдину в реке. Объект вытащили на берег. Льдина оказалась ненастоящей – под слоем льда скрывались упакованные в пластиковые пакеты сигареты. К грузу был прикреплен GPS-трекер. Пограничники полагают, что «льдину» запустили с территории Беларуси. Начато расследование.

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