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В Литве из Немана выловили «льдину» из белорусских сигарет

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  • 11.03.2021, 17:40
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В Литве из Немана выловили «льдину» из белорусских сигарет

К грузу был прикреплен GPS-трекер.

Литовские пограничники выловили из Немана 2000 пачек беларусских сигарет, замаскированных под льдину, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Ночью со вторника на среду пограничны наряд заметил подозрительную круглую льдину в реке. Объект вытащили на берег. Льдина оказалась ненастоящей – под слоем льда скрывались упакованные в пластиковые пакеты сигареты. К грузу был прикреплен GPS-трекер. Пограничники полагают, что «льдину» запустили с территории Беларуси. Начато расследование.

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