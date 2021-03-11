Новый стартап: еду можно будет приготовить из воздуха 11.03.2021, 20:12

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Фото: СNN.com

Изобретатели Финляндии открыли новое вещество, которое позволяет готовить еду с воздуха.

Финские ученые изобрели технологию, которая позволяет создать еду из воздуха. Об этом 11 марта сообщили в ТСН.

Солеин - именно так называется новый продукт, который, по мнению изобретателей, может стать альтернативой мясным и молочным изделиям.

Он производится из углекислого газа, микробов, воды, витаминов, а также миниатюрного биореактора, и выглядит, как желтая мука.

Ученые говорят, что его можно использовать для приготовления еды.

Главное преимущество технологии солеина в том, что его можна вырастить в лаборатории, причем, без особых усилий и средств.

Правительство Финляндии пошло навстречу изобретателям и выделило пять млн долларов на развитие стартапа. Ожидается, что продукт попадет на рынок через два года.

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